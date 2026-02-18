Atlas News

Dimite el director adjunto operativo de la Policía Nacional por una querella de agresión sexual

Escándalo en la policía nacional. Su Director Adjunto Operativo, el número dos, ha presentado la dimisión tras haber sido denunciado por agresión sexual. José Ángel González renunciaba a su cargo después de saberse que le investigan por la denuncia de una subordinada. Los hechos han causado otro terremoto político, por tratarse de una figura de máxima confianza del ministro del Interior. Según la denuncia, la víctima mantuvo una relación afectiva con el querellado y, al ponerle fin, habría empezado el supuesto acoso. "Circunstancia que el querellado no aceptó, iniciando una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado", reza la denuncia. Uno de esos contactos, se produjo el 23 de abril de 2025...día en el que presuntamente se produjo la agresión sexual. La querella relata como González llamó en repetidas ocasiones a la víctima, mientras estaba de servicio, pidiéndole que le llevará a casa y una vez allí le ordenó que subiera para tener una conversación reservada. Fue entonces cuando empezó a propasarse con ella.