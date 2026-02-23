Lucía Feijoo Viera

Vox marca un nuevo rumbo en las negociaciones con el PP para Extremadura y Aragón

Ignacio Garriga, portavoz de Vox, ha presentado este lunes en rueda de prensa el nuevo marco negociador que su partido aplicará en las conversaciones con el PP para formar gobiernos en Extremadura y Aragón, con el objetivo de superar el clima de desconfianza acumulado. Garriga ha explicado que ha trasladado a los equipos negociadores de Vox las instrucciones para iniciar esta semana los diálogos en ambas regiones, donde las urnas han otorgado un mandato claro contra las políticas socialistas tras años de gobiernos del PSOE. "Vox ha crecido mucho tanto en Extremadura como en Aragón y han dicho no a las políticas socialistas", ha subrayado, insistiendo en que el nuevo formato busca conformar gobiernos estables. El modelo se divide en dos fases bien definidas. La primera, "primordial y fundamental", consiste en alcanzar un acuerdo detallado sobre medidas concretas, descartando "grandes lemas, proclamas y verbos en futuro". Se pondrán sobre la mesa "ideas y plan de gobierno" específicos, con cesiones mutuas pero sin ambigüedades, para que todo sea «claro y conocido por todos los españoles», evitando interpretaciones sobre porcentajes de imposición. La segunda fase, igualmente clave, se centrará en pactar "garantías para que eso se cumpla", asegurando el fiel cumplimiento de lo acordado. Garriga ha enfatizado que este enfoque rompe con el pasado y responde a la voluntad de Vox de avanzar en negociaciones transparentes y efectivas, con los encuentros previstos para los próximos días en ambas comunidades. Más información