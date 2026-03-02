Lucía Feijoo Viera

Carmen Fúnez: “Sin Maduro y sin los ayatolás, a la izquierda se le está vaciando el grupo de WhatsApp”

Carmen Fúnez ha comparecido este mediodía en rueda de prensa después de asistir al Comité de Dirección del Partido Popular. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP ha señalado que “algo falla cuando organizaciones terroristas aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez”. “Sin Maduro y sin los ayatolás, a la izquierda se le está vaciando el grupo de WhatsApp”, ha asegurado Fúnez.