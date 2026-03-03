Lucía Feijoo Viera

Tenso rifirrafe en el Senado: Marlaska pide a la portavoz del PP que "no sea niña" y esta le acusa de "machista"

"No sea niña", le ha espetado Fernando Grande-Marlaska a Alicia García, portavoz del PP en el Senado, cuando esta le hacía gestos desde su escaño alzando una foto en la que se podía ver al ministro del Interior junto al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Esas tres palabras han convertido la sesión de control al Gobierno de este martes en un "espectáculo digno de recuerdo", en palabras del propio presidente de la institución, Pedro Rollán, y han llevado a la dirigente popular a acusar a Grande-Marlaska de "machista". Más información