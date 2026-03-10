Secciones

Es noticia
Acceso vivienda pública CanariasDebate Estado de la NacionalidadAiram La PalmaTiempo AEMET CanariasPremios Canarias 2026Taz SkylarUD Las Palmas
instagramlinkedin
Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Sara Fernández

Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Greenpeace ha desplegado este martes a primera hora una pancarta gigante con el lema "No a la guerra" en la Puerta del Sol de Madrid, en una acción con la que ha querido lanzar un mensaje a los líderes políticos mundiales ante la escalada militar en Oriente Medio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents