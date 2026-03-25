Lucía Feijoo Viera

Feijóo tira de ETA y provoca una gran bronca en el Congreso

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado hoy “lecciones de humanidad” de Pedro Sánchez mientras pacta “con los que mataron a sus compañeros”. Estos reproches, junto a los de la excarcelación de algunos miembros de la banda terrorista, han provocado la vehemente reacción de Patxi López y Gabriel Rufián. El portavoz del PSOE en el Congreso ha llamado “ignorante supino” a Feijóo y ha mostrado su hartazgo con la utilización de las víctimas del terrorismo por parte del PP “para avalar su ignorancia”. “¿Podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA y podrán valorar el triunfo de los demócratas frente al terrorismo? (…) Ya vale de esa utilización de mierda”, ha dicho visiblemente ofendido. Por su parte, Rufián se ha referido a Nuñez Feijóo como un “lamebotas de Trump” y ha pedido al PP que abandonen esas “miserias morales” de acusar a quienes han llevado los féretros de amigos sobre sus hombros de “una especie de colaboración con ETA, que ya no existe hace 15 años”.