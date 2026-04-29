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Tellado carga contra Yolanda Díaz por "su silencio cómplice" en un Gobierno de "chorizos"

Tellado carga contra Yolanda Díaz por "su silencio cómplice" en un Gobierno de "chorizos"

Lucía Feijoo Viera

Tellado carga contra Yolanda Díaz por "su silencio cómplice" en un Gobierno de "chorizos"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado hoy a Yolanda Díaz de conocer la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Aldama que se juzga en el Supremo. “Forma parte de un Gobierno de chorizos, de corruptos…Usted lo sabía y lo tapó todo. Convivió con la corrupción sin ningún pudor. Su silencio cómplice la perseguirá…Ver, oír y callar. Ese será su epitafio político”, ha dicho durante la sesión de control al Gobierno. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo se ha limitado a criticar el “estilo depurado” de Tellado y ha advertido que el Gobierno “no está para emitir valoraciones” sino que trabaja “para mejorar la vida de la gente”. “Lo vamos a seguir haciendo a pesar de ustedes”, ha concluido.

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