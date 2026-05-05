Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: José Luis Roca

Margarita Robles: "Nos sentimos orgullosos, y lo decimos con la cabeza muy alta, de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad"

"Un lujo, lo he dicho siempre". De esa forma ha descrito la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que para ello han supuesto los cerca de ocho años que lleva al frente de la cartera. "Poder compartir mi trabajo cada día con los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, con su generosidad, con su entrega, con su compromiso, con su humanidad, con su humildad, es algo que a mí me hace crecer como persona, como ciudadana y como española".