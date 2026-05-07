Lucía Feijoo Viera

Clavijo sobre el crucero con hantavirus: "No atracará en Canarias, solo fondeará y la evacuación será con una lancha"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza. Así lo ha anunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que ha mantenido este jueves en el Ministerio de Sanidad con Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Según ha desvelado Clavijo, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.