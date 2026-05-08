Lucía Feijoo Viera

El PP señala al Gobierno por contradecirse sobre las cuarentenas del hantavirus: "Es un caos"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de generar "caos" e "intranquilidad" por sus contradicciones en la gestión del crucero afectado por un brote de hantavirus, especialmente en torno a las cuarentenas previstas para los pasajeros españoles. "Este Gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad", ha advertido desde Barcelona, en declaraciones ante la Ciutat de la Justícia, junto al secretario general del PPC, Santi Rodríguez; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el diputado del Parlament Pere Lluís Huguet.