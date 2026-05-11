Lucía Feijoo Viera

Mónica García, tras completarse el desembarco del 'MV Hondius': "Misión cumplida"

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha congratulado del desenlace del operativo de desembarque de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y, mientras zarpaba del puerto de Granadilla, ha proclamado: "Misión cumplida". García ha garantizado que se han adoptado "todas las medidas de seguridad" y se ha congratulado de que el Gobierno haya "cumplido el objetivo con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad", lo cual ha calificado como un "éxito" y "un orgullo de país".