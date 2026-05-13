El Correo

Juanma Moreno interpreta el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'

Las estrategias de campañas electorales tienden a introducir acciones centradas en captar la atención del electorado y en favorecer una conexión del candidato con el mayor público posible. Son medidas en las que se suelen asumir ciertos riesgos. El equipo del presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP, Juanma Moreno, había preparado una para esta campaña del 17M que empezó a esbozar el primer día de la campaña electoral: el lanzamiento de un single con un videoclip con el propio Juanma Moreno cantando la canción dedicada a Andalucía que protagoniza todos sus actos políticos, Kilómetro Sur.