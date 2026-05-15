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Moreno Bonilla y Feijóo cierran campaña en Andalucía por separado

Alberto Núñez Feijóo ha explicado en el mitin de cierre de campaña en Andalucía que en las elecciones del domingo se juega “la estabilidad y el futuro” de Andalucía y que el voto a Juanma “vale doble: “Para que gane Andalucía y para cambiar el Gobierno de España”. “Lo mejor de Andalucía está por llegar”, ha enfatizado. También ha querido dejar claro que “el balance de gestión de Juanma Moreno es suficiente para darle otra mayoría absoluta, mientras que el de María Jesús Montero es para que no tenga ni un voto”. “Hoy en Andalucía se paga menos, se recibe más y se vive mucho mejor”, ha destacado. Asimismo, Feijóo ha denunciado que Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas y ha recordado que la candidata socialista estuvo en el Gobierno de los ERE y en el Gobierno de Ábalos, subió 100 veces los impuestos, fue la ministra del modelo de financiación a medida de los independentistas, consejera de los recortes en Sanidad y vicepresidenta del Gobierno del apagón y de Adamuz.