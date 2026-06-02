LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JORDI OTIX

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Feijóo insiste en la moción de censura instrumental y rechaza que sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el foco mediático y el calor del empresariado catalán presente en el Cercle d’Economia, en Barcelona, para volver a presionar a Junts y pedirle que apoye una moción de censura "instrumental" con la que desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa por los escándalos que salpican al Gobierno y al PSOE. "Defiendo la necesidad de un proyecto digno. No pretendo remover con quien, no busco atajos ni pedir favores, ni darlos. Quiero garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ayuda", ha declarado Feijóo en su intervención inicial en la cita anual de este foro económico. Más información