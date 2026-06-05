Lucía Feijoo Viera

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Así se prepara el Bernabéu para la visita del papa León XIV

Siempre se ha dicho que Dios es madridista y, más de una vez, lo parece. Sea o no verdad su máximo representante en la tierra, el Papa León XIV, ha escogido su casa, el Santiago Bernabéu, para celebrar su gran encuentro con la diócesis de Madrid durante su visita apostólica a la capital. El estadio, en constante reforma desde hace años, ha vuelto a transformarse para convertirse un gigantesco espacio de oración, música, testimonios y fiesta. Más información