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Los obispos bendicen el tren antes de viajar a Barcelona y así ha reaccionado Óscar Puente
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha molestado hoy con la bendición que el secretario general de la Conferencia Episcopal ha hecho del tren Iryo que les llevaría a Barcelona para evitar “todo peligro, imprudencia o accidente” Puente, que se ha referido a esa ceremonia como un “exorcismo de trenes”, ha asegurado que el servicio de trenes en España es “de los más seguros del mundo”.