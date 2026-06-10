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El Papa León XIV agradece a Cataluña la integración de personas venidas de otros países

El Papa León XIV agradece a Cataluña la integración de personas venidas de otros países

Lucía Feijoo Viera

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El Papa León XIV agradece a Cataluña la integración de personas venidas de otros países

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
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El papa León XIV ha agradecido a Cataluña su contribución a la acogida de personas llegadas de otros países y su labor para integrarlas en "una única familia". "Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países y por la forma de integrarlas a todas en una única familia", ha dicho el papa en un discurso en el balcón de la abadía de Montserrat frente a miles de fieles, al término de la ceremonia celebrada en el interior del templo.

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