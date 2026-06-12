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El Papa vuelve a bajar del avión por un problema técnico en Tenerife

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Lucía Feijoo Viera

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El Papa vuelve a bajar del avión por un problema técnico en Tenerife

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A pesar de que estaba previsto que el papa León XIV partiese ya de Tenerife. El Rey ha accedido a la aeronave y, en estos momentos, vuelve a bajar acompañado por el papa. Un problema técnico de la aeronave ha obligado a retrasar la salida. El Rey permanecerá en la isla acompañando al papa. Zarzuela ha informado de que el vuelo de Felipe VI también se retrasará para acompañar al pontífice hasta que se solventen los problemas técnicos y pueda partir. Más información

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