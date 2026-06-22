Lucía Feijoo Viera

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Feijóo pide a Sánchez que asuma sus "responsabilidades políticas" por Ábalos y dimita

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, compareció este lunes en la sede de su formación en la calle Génova tras conocerse la condena a 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. El líder de la oposición fue tajante: "La verdad es que nunca pensé que iba a realizar una rueda de prensa después de una sentencia de este alcance, pero la democracia española está en una situación límite".