DIRECTO | El Parlamento de Andalucía vota la investidura de Juanma Moreno / Lucía Feijoo Viera

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DIRECTO | El Parlamento de Andalucía vota la investidura de Juanma Moreno

Hay pacto de gobierno en Andalucía. PP y Vox han convocado a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía para anunciar la rúbrica de un acuerdo que permitirá la reelección del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno. Así, el líder del PP será investido presidente esta misma tarde. Según han comunicado los populares será un acuerdo de "gobierno y estabilidad para Andalucía".