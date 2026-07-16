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Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"

Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"

Lucía Feijoo Viera

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Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"

Lucía Feijoo Viera

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El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha comparecido este jueves para valorar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la ley de amnistía al considerar que se ajusta a la normativa comunitaria. Illa ha pedido que se aplique ya "de manera diligente e íntegra". "Europa dice sí a la amnistía, Cataluña dice sí al futuro y se abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña", ha dicho.

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