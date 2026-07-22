Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

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El juicio contra la antigua cúpula de Interior con Rajoy por la 'Operación Kitchen' entra en su recta final

Desde este miércoles el juicio por la 'Operación Kitchen' contra la antigua cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy entra en su recta final. Hoy es el turno para la exposición de los informes finales de las defensas. Tras las conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones, los letrados de los principales procesados intervendrán para defender los motivos de su solicitud de absolución generalizada. El exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, afronta una petición fiscal de 15 años de prisión cada uno. La Fiscalía solicita la pena más alta del proceso con 19 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo por captar presuntamente al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para la trama parapolicial creada en el seno del Ministerio del Interior. Más información