Lucía Feijoo Viera

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Ayuso atribuye la polémica por la compra de un ático a una "campaña de desprestigio"

La compra de un piso en el distrito de Chamberí, en Madrid, para uso como oficina de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras duren las obras que se van a realizar en el interior de la Real Casa de Correos han desatado una nueva polémica en la agitada política madrileña. Mientras desde el Gobierno regional se apunta a la necesidad de mantener una representación institucional adecuada mientras duren los trabajos, la izquierda pide explicaciones y carga contra Ayuso. La Comunidad de Madrid ha adquirido el inmueble que lo utilice la presidenta madrileña como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, unos trabajos que comienzan en agosto. La compra ha sido adelantada hoy por el diario El País y confirmada por el Ejecutivo autonómico. Más información