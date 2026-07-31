Mario Saavedra y Patricio Ortiz

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¿Qué responsabilidad tiene Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta?

Las tensiones con nuestro vecino del Sur han conllevado varias crisis migratorias cíclicas que se vienen repitiendo en Ceuta y Melilla desde hace más de 20 años, aunque nunca hasta ahora con la intensidad de esta semana. Las relaciones de España y Marruecos muchas veces han estado detrás de cada crisis, que en ocasiones han implicado el cierre de las fronteras. La reivindicación marroquí de las dos ciudades, que el Reino alauí reclama como suyas, o la posición de España con respecto a la autonomía del Sáhara Occidental han sido muchas veces detonantes de estas crisis. Aunque oficialmente Marruecos no está detrás de estas oleadas, muchos expertos y también fuentes del Gobierno consideran que en distintos momentos, el país africano ha usado el grifo de la inmigración como una fórmula de presión directa sobre el Ejecutivo español. En casi todas las crisis del pasado, la vía elegida para pasar a Europa ha sido la terrestre. Este año y tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio, los migrantes han elegido cruzar a través del mar, ya que el Alto Tribunal rechaza las devoluciones en frontera si el paso se produce a través del agua. A continuación, resumimos las crisis más significativas: