Lucía Feijoo Viera

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El Gobierno eleva a 1.342 los menores registrados en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha reunido esta mañana en Ceuta con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Rego ha confirmado que, hasta el momento, ya se han registrado 1342 menores y que el perfil migratorio ha cambiado respecto al año 2021. “Han llegado más niñas y más niños muy pequeños de corta edad no acompañados”, ha explicado. También ha reconocido la ministra que la situación es compleja y que ha habido un desborde que ya está controlado. Respecto a las derivaciones y acogida en la península, confía en que se producirán en pocas semanas. Más información