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Bolaños niega que el Gobierno haya ocultado información sobre la crisis migratoria y pide 'cautela'

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Bolaños niega que el Gobierno haya ocultado información sobre la crisis migratoria y pide 'cautela'

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido de los primeros miembros del Gobierno al que se han solicitado explicaciones tras conocerse el contenido del informe policial que, a petición de una jueza de la Audiencia Nacional, concluye la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Más información

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