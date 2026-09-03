Secciones

Es noticia
Juicio Raúl AsencioFallecidos en cayucoAlerta sobre migración hacia CanariasUD Las PalmasGorety AlmeidaMuere Juan Antonio Peña QuintanaAurah RuizFinanciación autonómicaNuevo libro de Andrea Abreu
instagramlinkedin
Este es el momento en el que Robles no aplaude a Pedro Sánchez

Este es el momento en el que Robles no aplaude a Pedro Sánchez

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Este es el momento en el que Robles no aplaude a Pedro Sánchez

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no aplaudió cuando Pedro Sánchez anunciaba que el Gobierno iba a publicar un dossier con todos los informes de la crisis migratoria de Ceuta. Días antes, Robles había chocado con el ministro del Interior; Fernando Grande Marlaska, por discrepancias sobre la información de la que disponía el Gobierno antes de la entrada masiva de inmigrantes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents