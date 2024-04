El tomate es una fruta. Sí, han leído bien. En contra de lo que muchos piensan, el tomate no es una verdura, sino una fruta. La confusión sale de los fogones, pues los tomates son el ingrediente estrella de muchas recetas para elaborar platos principales y salados. Ricos en vitamina C, potasio y carotenoides, los tomates son unos potentes antioxidantes que previenen el envejecimiento celular y, por tanto, la aparición de cataratas. También pueden inhibir la absorción del colesterol y tienen propiedades antibióticas. No obstante, su consumo no es apropiado para el mundo, pues puede restar eficacia a determinados medicamentos o provocar acidez.