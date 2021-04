Es la reacción de Rosario al volver a su casa. No queda nada de valor. Ni camas, muy pocos muebles y ni un solo electrodomésticos. Un juzgado de Barcelona la desahució por error. La comisión judicial entró en su piso cuando realmente tenía que haber entrado en la de su vecina. Rosario lleva dos meses viviendo con su hijo en otra casa. Ahora el juez declara nulo el desahucio y abre una investigación para saber quién se llevó todas las pertenencias de Rosario. Valor material que puede restituirse, pero qué pasa con lo sentimental y además los plazos de la justicia no son los de ella. Su abogado estima que no habrá resolución final hasta dentro de dos o tres años.