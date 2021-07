El canario Lucas Rivero Ginory ha publicado un vídeo denunciando una serie de hechos que considera constituyen transfobia en el Servicio Canario de Salud.

Lucas Rivero Ginory es un hombre trans y asegura que el cambio de nombre le sigue acarreando problemas: "Llevo dos años sufriendo ansiedad cada vez que tengo que ir al hospital porque me siguen llamando por el nombre anterior". Explica que "no han tenido en cuenta todo lo que supone para una persona trans que te llamen por un nombre que no es el tuyo". Además, a pesar de sus explicaciones, le han intentado echar de una sala de ginecología por no estar permitida a los hombres.

Pero el principal problema que ha denunciado está relacionado con un tumor benigno que le detectaron hace cuatro años. Dado que el tumor estaba creciendo, los especialistas recomendaron que fuera extirpado pero Lucas Rivero se ha topado con una ginecóloga que, asegura, no quiere atender a hombres trans y les retrasa las citas. "No debería seguir ejerciendo su trabajo si no está dispuesta a tratar a todo el mundo por igual", expuso, al tiempo que anunció que va a denunciarla.