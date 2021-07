El vídeo de una madre que perdió a su hijo y advierte sobre los peligros de besar o tocar a un bebé sin haberse lavado las manos primero se ha convertido en viral en la red social TikTok.

Dakota Elizabeth Goss ha vivido una situación muy dura y su historia ha llegado en unas horas a más de 1,4 millones de personas y en la que explica que su bebé murió a los 11 días de haber nacido ya que a los seis días de edad, fue llevado al hospital donde se descubrió que tenía el virus del herpes simple.

"No importa cuánto lo intenté, no pude protegerlo. Pero por favor, lávate las manos, no les toques la boca ni los beses ... No pueden luchar", explica la madre.

"Los bebés no tienen sistema inmunológico y no pueden combatir los gérmenes. Perdí a mi pequeño chico sin importar todo lo que hiciese por protegerle", sentenció.