Las consecuencias de una casa limpia y ordenada pueden parecer evidentes, aunque su impacto tiene una mayor transcendencia de la que se estimaba hasta ahora. Según el Estudio "Limpieza y Felicidad", realizado por una consultora independiente para la compañía española 'Las 3 Brujas', los españoles afirman que son un 62% más felices cuando tienen la casa limpia, un porcentaje que se incrementa hasta el 67% en aquellos hogares que tienen hijos y a un 66% entre las personas que conviven en pareja. "Ya es un hecho constatado con cifras y no sólo teorías: existe una correlación directa. Los hogares más limpios son más felices", asegura Antonio Frutos, director general de 'Las 3 Brujas'. Por otro lado, dicho estudio demuestra además que tener un hogar limpio no sólo impacta de forma directa en el bienestar, sino que, curiosamente, también incrementa otros aspectos como la frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales. La media de veces al mes que se mantienen relaciones íntimas en las casas limpias supera en un 33% a la de los que no lo están.