A mediados de agosto lo normal serían las fiestas, verbenas y conciertos, pero este año la mayoría se han suspendido, aunque no del todo. Está el ayuntamiento que ha dicho tajantemente no a cualquier acto festivo, por ejemplo, el de Málaga. Allí, en el centro, los hosteleros han hecho acopio de alimentos, refrescos y alcohol. Y luego están esos lugares donde se van a celebrar fiestas a medias, como el caso de Torrelavega (Cantabria), donde la noria, el barco y los coches de choque ya están casi listos, o en Sagunto (Valencia), con el escenario y las sillas montados para el evento. A medias o no, preocupan los botellones y son muchos los alcaldes que piden ayuda porque no tienen medios para controlarlos. La semana pasada se celebraron las 'no fiestas' de Vitoria y esta semana se han disparado los contagios.