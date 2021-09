Polémica e indignación a partes iguales entre diferentes colectivos y administraciones públicas después de que un joven decidiera grabar y publicar en sus redes sociales cómo un empleado de seguridad del Intercambiador de guaguas de La Laguna le "aconseja" que no muestre su cariño ni amor hacia otro chico en dicho espacio. En algo menos de 2 minutos de vídeo (que acompaña a esta información), el empleado de seguridad le indica al chico que su muestra de afecto hacia otro joven, al menos dentro del Intercambiador de transporte público, puede suponer un "riesgo para su vida".

"En la vía pública puedes hacer lo que te dé la gana, pero dentro de un sitio cerrado como éste, tienes que respetar un poco o evitarlo para que no tengas problemas; aquí dentro, no", le dice el vigilante al muchacho. "No soy homófobo, ni soy nada", le explica y subraya: "Tengo una cuñada que es lesbiana y un cuñado que es del otro lado, mariquita, y a mi me da igual".

Tras conocerse estos hechos, la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, ha declarado que "no sirve ser invisible para estar segura; no vale que yo me esconda para estar bien o estar viva". En declaraciones a RTVC, Fuentes añadió que "cualquier persona puede amar a quien quiera amar, hacer lo que quiera y, en concreto en este caso, la seguridad del transporte público lo que debería hacer es velar por dicha seguridad".

Por su parte, desde la empresa de seguridad han pedido disculpas a los jóvenes y anunciaron que adoptarán las medidas oportunas con este empleado.