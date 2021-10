Los ‘dragones azules’ (Glaucus atlanticus), una especie de babosas marinas cuya picadura puede ser peligrosa, aparecieron el pasado jueves en playas del municipio de La Oliva pero se entiende que han abandonado el litoral norteño. Desde este lunes, 11 de octubre, no se han detectado su presencia en Fuerteventura, pero han sido vistos en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un bañista en la playa de la capital grancanaria localizó los ‘dragones’ e informó a los servicios de playas que se encuentran en alerta por si estas pequeñas babosas marinas aparecen tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura.

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de La Oliva alertó hace unos días sobre la aparición en la zona de playa entre Las Agujas y las Grandes Playas de la citada especie marina, conocida también como ‘mariposa de mar’.

El departamento que dirige Julio Santana informó a los vecinos y usuarios de las playas a través de las redes sociales que «su picadura puede ser muy peligrosa, por lo que en caso de ver alguno se ruega no tocarlos ni molestarlos; si no se le molesta no suele atacar». Asimismo, añadió que «en caso de recibir una picadura de esta especie, se recomienda contactar con los servicios de emergencia», al tiempo que recordó la necesidad de hacer caso a las banderas, señalización e indicaciones que se dan en cada momento en las playas.

Desde el domingo no se han detectado nuevos ejemplares de ‘dragones azules’ en las playas de La Oliva. « Los socorristas han hecho inspecciones en Grandes Playas y no se ven», aseguraron responsables municipales. Usuarios de las playas de La Agujas y Grandes Playas alertaron el pasado jueves a los servicios de socorristas de la presencia de estas peligrosas especies, por lo que desde la Concejalía de Playas se alertó de su existencia y se dieron las instrucciones preventivas necesarias para evitar cualquier incidente. Los biólogos marinos considern normal la presencia de estos animales en este tiempo, aunque excepcional su visibilidad. El concejal Julio Santana declaró en el programa El Magacín de Onda Fuerteventura que no tenía constancia de que alguna persona hubiera sufrido picaduras de esta peligrosa especie marina y que en caso de que ocurriera « se debería acudir inmediatamente a los servicios de emergencias».

El ‘dragón azul’ o ‘mariposa de Mar’ son ‘babosas de mar’, de entre dos y cuatro centímetros. Esta especie son peligrosa ya que su veneno supera en toxicidad a la Carabela Portuguesa, aunque no es mortal pero si muy dolorosa.

Las autoridades majoreras alertan que se encontrarse con alguno de estos individuos se deben adoptar las debidas precauciones, ya que ese veneno puede producir urticarias e intensos dolores en caso de picadura. «Basta con admirar su belleza y evitar tocarlo, como toda la vida silvestre». Además, añaden que « en caso de picadura se recomienda contactar lo más rápido posible con los servicios sanitarios». Por el momento, colorean el litoral.