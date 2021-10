Lo que hoy parece un día nublado en El Paso es, en realidad, el volcán cubriendo los alrededores con su ceniza. Intimida con los altos niveles de dióxido de azufre que emite y con los temblores que genera. Avisos de su resistencia. Si durante la pasada noche provocaba hasta setenta terremotos, al amanecer en el sur de La Palma despertaban con un sismo de magnitud 4.6 a 35 kilómetros de profundidad que no ha pasado desapercibido. Los movimientos han seguido repitiéndose durante la mañana con menor magnitud pero también a menor profundidad, en torno a los diez kilómetros. Y aunque no se espera que superen un nivel 6 de intensidad, lo que no supone un peligro directo para las construcciones, son suficientes para que los vecinos sigan temblando.