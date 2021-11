Una chica llora de emoción abrazando y besando a sus tres perritos. Los animales no pueden estar más contentos. Muchas familias tuvieron que dejar su casa a toda velocidad y no pudieron volver a por sus animales. Ahora algunos los están recuperando gracias a voluntarios como Antonio, un taxista de Gran Canaria que hace 15 días decidió irse a La Palma para ayudar a los damnificados. Por la mañana trabaja en un centro de atención en Los Llanos y por la tarde rescata animales perdidos. Animales que deambulan solos como Magma, un gato malherido, rescatado después de deambular solo durante semanas. Tenía los bigotes quemados y las almohadillas de las patas carbonizadas de caminar sobre la lava. Hoy descansa en los brazos de Esther Campos, de la asociación protectora Benawara. Va a salir adelante: "Es un superviviente, no para de comer", nos cuenta. Esta sociacion ha salvado ya a 80 gatos, pero hay muchos más. Heridos y perdidos.