Carmen no quiso vacunarse, esa decisión casi le costó la vida, estuvo dos meses en la UCI y aún no se ha recuperado.Como ella cerca de 4 millones de españoles han rechazado la vacuna, asegura que se va a vacunar y anima a otros a que lo hagan. En la misma unidad de rehabilitación se encuentra Miguel que estuvo 75 días en la UCI. Tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir. Hace unos días se vacunó La mayoria de ingresados en toda españa son personas no inmunizadas, en torno al 65% de pacientes. El perfil cambia en cuidados intensivos donde la mayoría de pacientes son no vacunados. En algunas comunidades como Murcia el 100 % son personas no inmunizadas. No hay vacuna aprobada para los menores de 12 años, son quienes más se están contagiando pero los casos son muy leves, al igual que ocurre con la mayoría de la población vacunada.