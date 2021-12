1.292 pacienes covid pelean por la vida en estos momentos y cuando logran despertar, se encuentran con la voz experta y cariñosa de la intensivista para guiarlos en su primer contacto con una realidad donde las fuerzas ya no son las mismas. Cuesta despertar tras demasiados días atados a esta maraña de tubos y de sondas y volver a respirar sin la ayuda del respirador. Casi todos, la mayoría, son no vacunados y no deberían estar aquí y menos teniendo un arma llamada vacuna que salva a muchos de la muerte. Pero que aún no impide que las UCI se vayan llenando por sexta vez en esta intermible pandemia.