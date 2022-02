Ana nació el 19 de marzo de 2019, el parto fue normal, su desarrollo fue normal, gateó, y fue cumpliendo todos los hitos. Pero cuando tenía unos 15 meses, se paró. No emitía ninguna palabra y eso le ocurrió en pleno confinamiento. Hablaron con la pediatra por teléfono, y les dijo que el círculo de Ana era muy reducido, que no estaba con otros niños y que la gente que veía en la calle llevaba mascarilla, que estuvieran tranquilo que el lenguaje no se había desarrollado normalmente, por el aislamiento. Pero no fue así. En a revisión de los dos años les diagnosticaron un trastorno del espectro autista. Los niños y niñas de 2 y 3 años que han nacido durante la pandemia no han desarrollado igual el lenguaje y la afectividad. En España hay 250.000 que necesitan atención temprana y solo un 40% consigue entrar en la red pública. Además los diagnósticos están siendo muy erróneos por esos trastornos infantiles pandémicos.