El Hospital Insular de Gran Canaria ha vivido una de las semanas más convulsas de sus cuarenta años de historia a raíz de recurrir a facultativos de servicios quirúrgicos para reforzar las guardias de urgencias ante la sobrecarga asistencial por la alta incidencia de COVID-19 en esta sexta ola. Recientemente, la gerente del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Alejandra Torres ha asegurado que no se le ha pasado por la cabeza arrojar la toalla: “No lo voy a hacer y no me lo planteo. Estoy aquí por vocación de servicio hacia los pacientes y trabajadores y las personas que han confiado en mí siguen haciéndolo, me siento apoyada y no he recibido ninguna presión para que abandone el cargo”, aseguró de forma tajante en los micrófonos de COPE Canarias.

“Hacer determinadas afirmaciones son peligrosas e injustas y lo que hacen es generar miedo en la población y jugar con la salud de los pacientes”, aseguró la profesional que insistió en “fomentar afirmaciones en un hospital de referencia, un hospital que tiene un prestigio y una eficacia, hace daño. Sin embargo, nadie oculta los problemas derivados de la necesidad perentoria de espacio, algo en lo que estamos trabajando”. "Desde hace dos años estamos condicionados por la atención al covid, a la prevención de la enfermedad y a las estrategias de vacunación y hemos vivido con preocupación el desvío de recursos hacia los pacientes con esta nueva patología, algo común en todos los hospitales", explica. “Estamos valorando la posibilidad de revertir esta situación. Los veinte días de guardias ya han finalizado y, en función de cómo evolucionen los datos, probablemente esta semana la revertiremos. Los compañeros de ginecología han hecho guardias estas dos últimas semanas y no habido ningún problema”, asegura. “Igual que en el resto de hospitales y en el resto del estado, y como aconsejan los protocolos, ha sido necesario que los compañeros echaran una mano. Hemos tenido que tomar decisiones duras que entiendo que hayan sido difíciles para el personal, a los que agradecemos su cooperación”, dice al reconocer la labor de los trabajadores en el desempeño de sus funciones. Además, recordó que “la presión hospitalaria ha mejorado y estamos volviendo a la normalidad, aunque seguimos recomendando precaución a la población. El perfil de paciente covid sigue siendo el de una persona mayor con infecciones respiratorias que empeoran sus patologías”.