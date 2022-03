Desde el próximo lunes si alguien se infecta y no tiene síntomas graves, salvo criterio médico, tendrá que ir a trabajar. El aislamiento se mantiene obligatorio y durante cinco días en hospitales o residencias de mayores. La actualización de la estrategia frente al covid ya no contempla hacer pruebas diagnósticas generalizadas, salvo casos con síntomas graves y población de riesgo. Tampoco habrá cribados como hasta ahora para todos los ingresos hospitalarios. Bajan el número de positivos y se reduce también el impacto hospitalario y ocupación UCI, pero el coronavirus circula y también otros virus respiratorios. No hay que relajarse advierten expertos que recomiendan el uso de mascarilla en cualquier lugar cerrado.