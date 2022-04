Como Eulogia, muchos españoles se plantean desheredar a sus hijos. Ella hace 20 años que no los ve. No entendieron su decisión de separarse y ya no conoce a sus nietos. Ahora firman en redes para que no necesite el visto bueno de un juez. Según el Código Civil, los hijos tienen derecho a la legítima (dos terceras partes de las propiedades de sus progenitores).