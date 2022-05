La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este viernes de que otras dos muestras han resultado positivas en viruela no humana en un segundo análisis, con lo que el total asciende a 23, que aún deberán ser secuenciadas para determinar si son del mono o no. Mientras tanto, el Instituto de Salud Carlos III ha confirmado ya definitivamente los siete primeros casos de "monkeypox" que el pasado miércoles dieron positivo mediante PCR en viruela no humana en una secuenciación parcial, ha recordado Darias antes de participar en la "Jornada en torno a la importancia de contar con un abordaje integral de la obesidad, organizado por Obesity Policy Engagement Network" (OPEN) España en el Congreso.