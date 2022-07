Los llantos de una joven al poner gasolina: "Me gasto todos mis ahorros y no me da para llenar el tanque" La joven afirma que no se sacará el carnet en su vida “porque para qué quiero coche si esto es más caro que yo que sé” y que le sale más barato “ir en tren o guagua”: “200 euros de qué, si ni siquiera el tanque está lleno”