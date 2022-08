La fase más contagiosa se da cuando la erupción cutánea es generalizada, pústulas evidentes por todo el cuerpo. Justo lo que padecía este viajero del metro de Madrid. Arturo viajaba en el mismo vagón, es médico y alertó a la persona contagiada, pero el protocolo es bien distinto. La viruela del mono no es un virus respiratorio. La mascarilla protege, aunque no es determinante y por eso los infectados tienen que seguir otras recomendaciones para evitar su rápida expansión. Los expertos hablan ya de transmisión comunitaria limitada. Los casos ya no solo se dan entre hombres con muchas parejas sexuales, ha saltado a otros grupos de población. El virus se contagia por contacto de fluidos estrecho y pervive en superficies especialmente ropa. Recién nacidos embarazadas e inmunodeprimidos son los más vulnerables. España es el primer país europeo y segundo del mundo en número de casos. Además, dos personas ya han fallecido.