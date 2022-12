Hace 12 años fui diagnosticada de anorexia nerviosa. Todo empezó con una simple dieta. Una dieta impuesta por el pediatra, en plena etapa de desarrollo. Conseguí bajar de los 60 kilos que pesaba, eliminando la bollería industrial, las grasas y la comida a deshoras.

A la par que perdía peso, mi autoestima crecía de una manera completamente falsa, envuelta en una oleada de reproches hacía mi misma y cargándome de una mochila llena de complejos.

Después de llegar a los 54 kilos y con una aceptación mayor por parte de mi entorno, el cual me rechazaba porque era "Eva, la gorda" consideré que no era suficiente y quise seguir. Nunca me cansaba. Todo empezó tirando un batido de chocolate por el baño, mientras oía la cisterna, notaba como mi vida había dejado de ser la que era.