El comienzo de año no ha sido fácil para Hilda Siverio. Esta canaria, referencia en la lucha contra el cáncer, tuvo que ingresar en el hospital por un empeoramiento de su estado de salud. En las últimas horas, la tinerfeña y tiktoker ha lanzado un mensaje de cariño y agradecimiento a sus miles de seguidores a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Aquí estoy un poquito más y luchando como una campeona”. Con estas palabras, Hilda Siverio ha comenzado su vídeo.

A pesar de las numerosas intervenciones, el cáncer no para de crecer, pero ella está “dándolo todo”, ya que “he estado haciendo ejercicio; levantando las piernas aunque no pueda”. “Hago hasta el salto de la rana”, bromea con su particular sonrisa que nunca pierde a pesar de la adversidad.