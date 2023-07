Nuestros perros y gatos son especialistas en buscar los sitios más frescos de la casa. Estos días sus camas preferidas son las superficies frías, pero mucha atención en los paseos: debemos evitar que hagan ejercicio si la temperatura es muy alta y cuidar sus patitas. Los perros son más propensos que los gatos a sufrir un golpe de calor y además su pronóstico es mucho peor que en los humanos. Ellos no sudan, solo eliminan calor con el jadeo. Si nuestro perro jadea en exceso, está muy decaído y tiene los ojos enrojecidos hay que actuar rápido. Si el perro está consciente, hay que darle agua y bajarle la temperatura corporal con agua fresca, no demasiado fría. Estos días mas que nunca no les debe faltar agua fresca, en casa y fuera. Y, si se dejan, conviene mojarlos de vez en cuando para que su piel encuentre algo de alivio.