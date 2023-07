Segundo día consecutivo con temperaturas que los canarios no están acostumbrados a tener. Llegando a los 45 grados y pasando las madrugadas por encima de los 40. Por ello, se mantiene alerta naranja en toda la isla. Pero no es la única zona que sufre temperaturas anormales, en la península, en Bilbao 38 grados. Como en Pamplona. Pero por si fuera poco en esta residencia de Córdoba tienen que lidiar con más de 40 grados. Porque en la mitad del centro no tienen aire acondicionado y se tienen que apañar con agua y ventiladores. Necesitan 40.000 euros y han creado un crowdfounding. Por ahora, toca esperar la ayuda que tanto desean.